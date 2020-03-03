Четвертая сессия школы-лаборатории «Линии театра» стартовала в Нижнем Новгороде

На этот раз участники проекта – режиссеры, актеры, художники-сценографы, хореографы, композиторы, драматурги из России, Ирана, Польши, Армении, Казахстана и Белоруссии, всего 44 человека, – исследуют тему «Память места» в контексте тела и движения. Основной площадкой для изучения остается Горьковский автомобильный завод: туда будет вновь организована экскурсия.

В образовательную программу сессии, кроме лекций и тренингов, которые проведет куратор, войдут лекции критика и исследовательницы современного танца Анны Козониной и танцевального художника Нины Гастевой.

Завершится сессия защитой командами промежуточных работ – танцевальных перформансов. Они состоятся в клубе загородного отдыха «Малиновая слобода», где проходит сессия. Для зрителей будет организован трансфер туда и обратно. Сбор в Центре театрального мастерства (Нижний Новгород, Варварская ул., 32, второй этаж) в 12:30. Начало показов в 14:00. Во сколько они закончатся – неизвестно. Предыдущие показы вместе с обсуждением проходили в среднем три часа. Обязательна регистрация по телефону: 8 (920) 052-29-92. Нужно написать в СМС-сообщении ФИО и дождаться ответа. Количество мест строго ограничено.

Напомним, всего проект включает пять образовательных сессий, посвященных разным театральным дисциплинам, а также этап создания командой-победителем спектакля. Он войдет в репертуар ЦТМ. Предыдущие три сессии были посвящены, соответственно, драматургии, организации и поиску сценического пространства, звукового и музыкального языка в театре.

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Фото: Роман Бородин