Руководители Нижегородского театра оперы и балета получили премию «Пробуждение»

Премия учреждена в 2012 году и ежегодно присуждается экспертным сообществом за социально-значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего Новгорода и области.

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Фото: архив пресс-служб