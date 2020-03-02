28 февраля в Нижнем Новгороде вручили премию «Пробуждение». Директор, художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Александр Топлов и руководитель балетной труппы Морихиро Ивата стали победителями в номинации «Новые лица», сообщили в Instagram театра.
Руководители Нижегородского театра оперы и балета получили премию «Пробуждение»
Премия учреждена в 2012 году и ежегодно присуждается экспертным сообществом за социально-значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего Новгорода и области.
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Фото: архив пресс-служб
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