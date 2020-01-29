Нижегородский футболист Антон Ефремов перешел в испанский «Вильярреал»

О переходе Антона Ефремова в испанскую команду стало известно в конце января, когда на официальном сайте РФС был объявлен состав юношеской сборной России (игроки 2003 г. р.) на тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 11 февраля в Испании. Теперь шестнадцатилетний футболист будет выступать за «Вильярреал». Раньше во взрослом составе этой команды играл другой нижегородец, «выстреливший» на ЧМ-2018 — Денис Черышев.

Известно, что Антон Ефремов выступал за юношеские сборные России разных возрастов. За последние два года нижегородец сыграл пять матчей за национальную команду U15, шесть матчей за U16 и два матча за U17. При этом трижды был капитаном.

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