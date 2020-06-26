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Фестиваль Alfa Future People перенесли на 2021 год

Организаторы фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People отменили мероприятие в 2020 году. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что событие состоится следующим летом.

Деньги за билеты будут возвращены автоматически на банковские карты покупателей. Фестиваль должен был пройти 7,8 и 9 августа в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что AFP — 2020 пройдет не в Большом Козино, а в Володарском районе, недалеко от поселка Ильиногорск. На новой площадке установлена дренажная система. Таким образом, если в дни проведения фестиваля пойдет дождь, как в прошлые годы, вода будет уходить гораздо быстрее. 

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Фото: архив организаторов

Наталия Россинская,
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