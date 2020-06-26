Организаторы фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People отменили мероприятие в 2020 году. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что событие состоится следующим летом.
Фестиваль Alfa Future People перенесли на 2021 год
Деньги за билеты будут возвращены автоматически на банковские карты покупателей. Фестиваль должен был пройти 7,8 и 9 августа в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что AFP — 2020 пройдет не в Большом Козино, а в Володарском районе, недалеко от поселка Ильиногорск. На новой площадке установлена дренажная система. Таким образом, если в дни проведения фестиваля пойдет дождь, как в прошлые годы, вода будет уходить гораздо быстрее.
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Фото: архив организаторов
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