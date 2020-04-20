Редакция журнала «НН.Собака.ru» делится треками-антидепрессантами на любой вкус.

Яростный олдскульный вокал группы Roxette и Meredith Brooks поднимает настроение редактору новостей, а редактор светской хроники дышит глубоко и спокойно под романтический трек из репертуара Cirque du Soleil. В компании The Cardigans мчится к успеху выпускающий редактор. Директор журнала счастлива от того, что Зефира выпустила новый трек и готова слушать его снова и снова, в то время как главный редактор очищает голову от мыслей, прыгая под подростково-бодрый трек группы Агонь и вспоминает времена безудержного франкофонства в компании теплого голоса Bruno Pelletier