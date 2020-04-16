Канадский музыкальный продюсер Apashe выпустил новый альбом «Renaissance»

Джон де Бук, более известный как Apashe, несколько раз выступал на крупнейшем фестивале электронной музыки Alfa Future People в качестве хэдлайнера. Стал известен в странах СНГ после коллаборации с командой проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ с песней No Twerk.

На прошлой неделе Apashe выпустил новый альбом «Renaissance», в котором переплелись оркестровые партии и электронная музыка, приоткрывшие миру новое течение EDM – Majesty.

Джон де Бук, более известный как Apashe – канадский музыкальный продюсер, родился 9 мая 1992 года в Брюсселе. Его музыкальный путь начался еще в 9 лет, когда он с отцом играл на барабанах. Позже они вместе с одной из сестер установили FL Studio на свой компьютер – так и начался путь Джона как продюсера, причем главным образом на его музыкальные вкусы повлиял Drum & Bass. В восемнадцать лет написание музыки стало его главным интересом, и Джон переехал в Канаду, чтобы учиться премудростям электроакустики в университете Конкордия. В Монреале он был нанят саунд-дизайнером в Apollo Studios. Вы могли слышать его работы в таких видеоиграх, как Assassin's Creed или Watch Dogs. Также параллельно он занимался написанием собственной музыки, что и привело его в 2011 году на Kannibalen Records, а уже в 2012 он выпустил там свой дебютный EP. В процессе наращивания популярности, он выпустил такие хиты как «Battle Royale» и «No Twerk», причем последний стал обожаем всей Россией. В конце сентября 2016 года Apashe выпустил свой первый полноформатный альбом «Copter Boy», сорвавший шквал положительных отзывов в прессе.