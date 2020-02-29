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Всемирно известный диджей Apashe снял клип в Нижнем Новгороде

Нижегородские пейзажи уже давно украли сердца не только местных жителей и гостей города, но и известных деятелей культуры и искусства. Среди них и Петр Верещагин, изобразивший Нижний на своих полотнах, и Алексей Балабанов, решивший показать лихие 90-е именно на нижегородских улочках, и Юрий Быков, снявший здесь свой «Метод», который потом с успехом был продан сервису Netflix.

Любовь к городу продолжает набирать обороты и на сей раз прорубает окно в Европу: известный на весь мир бельгийский диджей Apashe выпустил новый клип, съемки которого велись в Нижнем и его округе прошлым летом.

Видео уже набрало более 850 тыс. просмотров. Вокальную часть в треке исполняет российский блогер и рэп-исполнительница Instasamka. Кадры были сняты еще прошлым летом перед Alfa Future People, а сам клип опубликован сравнительно недавно, в январе.

Напомним, в 2020 году фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People снова пройдет в Нижегородской области, но не в Большом Козино, как раньше, а на новой площадке. 

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Наталия Болотова,
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