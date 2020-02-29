Всемирно известный диджей Apashe снял клип в Нижнем Новгороде

Нижегородские пейзажи уже давно украли сердца не только местных жителей и гостей города, но и известных деятелей культуры и искусства. Среди них и Петр Верещагин, изобразивший Нижний на своих полотнах, и Алексей Балабанов, решивший показать лихие 90-е именно на нижегородских улочках, и Юрий Быков, снявший здесь свой «Метод», который потом с успехом был продан сервису Netflix.

Любовь к городу продолжает набирать обороты и на сей раз прорубает окно в Европу: известный на весь мир бельгийский диджей Apashe выпустил новый клип, съемки которого велись в Нижнем и его округе прошлым летом.