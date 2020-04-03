Онлайн-проекты нижегородских театров, качественные видеозаписи спектаклей, бесплатные языковые курсы, обзоры музейных экспонатов и экскурсии – чем заняться ВКонтакте, пока Нижний Новгород на карантине.
Что нижегородцам посмотреть ВКонтакте на карантине
Мастер-класс по дыхательной гимнастике от солиста театра оперы и балета Виктора Ряузова
Виктор показывает упражнения из комплекса дыхательной гимнастики Александры Северовны и Александры Николаевны Стрельниковых. Эта методика разработана для помощи в решении вокальных проблем. На самом деле эта гимнастика полезна каждому, ведь работа с дыханием — один из основных способов сохранить здоровье.
Виктор 10 лет применяет упражнения из Стрельниковской гимнастики и уверен, что «…во время простуды, болезни, переутомления голосового аппарата эта гимнастика позволяет очень быстро вернуть голосу форму»
Онлайн-проект «Театр у микрофона» Нижегородского академического театра кукол
Нижегородский государственный академический театр кукол запустил онлайн-проект «Театр у микрофона». Современные технологии позволят в режиме онлайн-трансляции, увидеть и послушать, как артисты нашего театра читают известные сказки разных народов мира.
Спектакль «Соловьиная ночь» от театра «Вера»
Май 1945 года. Первые дни после войны. Замолчали пушки и вдруг оглушительно, опьяняюще запели соловьи. Перед победителями и побежденными встает один общий вопрос. Как быть дальше? Как жить не по приказу? Чистая и трогательная любовь советского солдата и немецкой девушки пронизывает всех, и заставляет найти простой и ясный ответ.
Петра и Ингу сыграли артисты Владимир Джумок и Petra Hollstein. Спектакль идет с синхронным переводом.
Бесплатные языковые курсы НГЛУ
Преподаватели НГЛУ ведут прямые эфиры ВКонтакте по пяти темам: литературная гостиная «Читаем классику на иностранных языках», «Китайский детям», «Занимательный английский язык детям», «Китайский язык взрослым» и «Классика русского языка: учимся говорить правильно».
Обзоры экспонатов и проект «Мировые эпидемии» от Нижегородского музея-заповедника
Нижегородский музей-заповедник предоставляет жителям бесплатно ознакомиться с экспонатами из своих фондов. Кроме того, музей запустил проект «Мировые эпидемии», который ведет генеральный директор НГИАМЗ, доктор педагогических наук, профессор Юрий Филиппов.
Проект «Культура онлайн» от ТЮЗа
Находясь на вынужденном карантине, актеры Нижегородского ТЮЗа не отказались от творчества. В поддержку тех, кто находится на самоизоляции, они запустили виртуальный проект «Культура онлайн» – читают стихи, исполняют музыкальные произведения, ставят домашние мини-спектакли.
Экскурсия по музею кукольного театра
Нижегородский театр кукол опубликовал онлайн-экскурсию от заслуженного артиста России Евгения Храмова. Он расскажет историю театра, познакомит с разными системами кукол и покажет, как можно дома заниматься пальчиковой гимнастикой.
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