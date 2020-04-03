Что нижегородцам посмотреть ВКонтакте на карантине

Спектакль «Соловьиная ночь» от театра «Вера»

Май 1945 года. Первые дни после войны. Замолчали пушки и вдруг оглушительно, опьяняюще запели соловьи. Перед победителями и побежденными встает один общий вопрос. Как быть дальше? Как жить не по приказу? Чистая и трогательная любовь советского солдата и немецкой девушки пронизывает всех, и заставляет найти простой и ясный ответ.

Петра и Ингу сыграли артисты Владимир Джумок и Petra Hollstein. Спектакль идет с синхронным переводом.