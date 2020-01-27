Нижегородец Тим Павелко получил «Золотого орла» за монтаж фильма «Текст»

24 января в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой орел». Фильм Клима Шипенко собрал четыре орла: помимо монтажа, киноакадемики отметили Александра Петрова за лучшую мужскую роль в кино, Ивана Янковского в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», а сам «Текст» стал лучшим игровым фильмом 2019 года.

Тим Павелко, начинавший свою карьеру в Нижнем Новгороде, на сегодняшний день является одним из самых востребованных в России мастеров монтажа.

На своей странице в социальной сети он поделился впечатлениями:

«Эмоции на пределе, волнение началось перед объявлением номинаций, а после того, как услышал свое имя, то это был шок. Конечно, когда узнал, что вошел в тройку номинантов, то сердце забилось сильнее, но когда объявили мою фамилию, не мог поверить. Этот зал с тысячами глаз, смотрящими на меня, я запомнил на всю жизнь. Потрясающее чувство».