В Арсенале состоится награждение победителей премии «Инновация-2020»

В 2020 году «Инновация» отмечает свое 15-летие. Это уже второй раз, когда премия проходит в Нижнем Новгороде. По словам представителей, переезд премии за пределы столицы мог оказаться революционным событием в ее истории. На протяжении многих лет, сохраняя и развивая основной каркас существующих номинаций, «Инновация» постепенно менялась, идя в ногу со временем и актуальным художественным процессом, одним из устойчивых трендов которого является децентрализация.



На сегодняшний день премия воспринимается не как соревнование лучших, а как общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства, которое стоит дороже наград и денежных призов.