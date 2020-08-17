В этом году организацией конкурса, представлением номинантов и награждением победителей также займется команда Арсенала - нижегородского музея современного искусства. Церемония пройдет в формате закрытого мероприятия. Желающие смогут посмотреть трансляцию из нижегородского Арсенала он-лайн.
В Арсенале состоится награждение победителей премии «Инновация-2020»
В 2020 году «Инновация» отмечает свое 15-летие. Это уже второй раз, когда премия проходит в Нижнем Новгороде. По словам представителей, переезд премии за пределы столицы мог оказаться революционным событием в ее истории. На протяжении многих лет, сохраняя и развивая основной каркас существующих номинаций, «Инновация» постепенно менялась, идя в ногу со временем и актуальным художественным процессом, одним из устойчивых трендов которого является децентрализация.
На сегодняшний день премия воспринимается не как соревнование лучших, а как общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства, которое стоит дороже наград и денежных призов.
Премия «Инновация» -2020
Дата: 21 августа, начало в 20.00
Место: Арсенал
Адрес: Кремль, корпус 6
Тел.: 8 (831) 422-45-54
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