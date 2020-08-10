В создании проекта «Берег Ремесел» для Балахны приняли участие Станислав Горшунов, Мария Юдина, Елизавета Будько и Алина Пищаскина. Масштабное архитектурное решение было разработано в рамках Всероссийского конкурса, посвященного выбору путей развития общественных пространств для исторических поселений и малых городов.
Берег ремесел. Концепция развития территории в Балахне
Территория проектирования расположена в центре исторической части Балахны и является продолжением набережной Волги. Пространство связывает воедино рекреационные территории Волжского парка и музейного историко-художественного комплекса.
Ядром проекта стала площадь ремесленников, объединяющая в себе павильоны для мастер-классов, продажи сувениров и кафе.
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