В создании проекта «Берег Ремесел» для Балахны приняли участие Станислав Горшунов, Мария Юдина, Елизавета Будько и Алина Пищаскина. Масштабное архитектурное решение было разработано в рамках Всероссийского конкурса, посвященного выбору путей развития общественных пространств для исторических поселений и малых городов.