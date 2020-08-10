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Берег ремесел. Концепция развития территории в Балахне

В создании проекта «Берег Ремесел» для Балахны приняли участие Станислав Горшунов, Мария Юдина, Елизавета Будько и Алина Пищаскина. Масштабное архитектурное решение было разработано в рамках Всероссийского конкурса, посвященного выбору путей развития общественных пространств для исторических поселений и малых городов. 

Территория проектирования расположена в центре исторической части Балахны и является продолжением набережной Волги. Пространство связывает воедино рекреационные территории Волжского парка и музейного историко-художественного комплекса.

Ядром проекта стала площадь ремесленников, объединяющая в себе павильоны для мастер-классов, продажи сувениров и кафе.

Дарья Колосова,
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