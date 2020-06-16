Над работой трудились сразу несколько художников. На данный момент это первый в России объект уличного искусства площадью более 175 квадратных метров, посвященный тем, кто спасает жизни. На стене можно увидеть главных героев пандемии – спасателя, врача, полицейского и добровольца. Между ними расположены буквы, которые складываются в слово «спасибо». Стрит-арт и его создатели выражают благодарность нижегородцев всем специалистам, которые сейчас борются с коронавирусом и его последствиями.

Нижний Новгород иногда называют чуть ли не российской столицей стрит-арта. Здесь проходит фестиваль уличного искусства «Место», а региональные власти нередко поддерживают локальных художников.

В декабре Владимир Абих подарил приволжской столице необычный стрит-арт, навеянный телешоу «Поле чудес».

Пандемия унесла жизни 173 нижегородцев. Наш регион по-прежнему входит в число лидеров по заражению. За последние сутки в области выявлены еще 209 случаев коронавируса.

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Фото: архив пресс-служб