Арсенал запустил воображаемый онлайн-курс от футуриста Михаила Матюшина

Курс реализуется при поддержке министерства культуры Нижегородской области. Михаил Матюшин — художник, педагог и теоретик искусства, друг Казимира Малевича, один из создателей русского авангарда. Он автор музыки знаменитой оперы «Победа над Солнцем», с которой, собственно, и началось русское современное искусство. Матюшин родился и вырос в Нижнем Новгороде, однако в нашем городе известен пока немногим.

Как стать креативным, если будущее уже наступило? За ироничным и веселым названием онлайн-проекта скрывается просветительский курс на основе творческой биографии Матюшина.