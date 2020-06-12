12 июня, в День России, нижегородский Арсенал запускает воображаемый онлайн-курс «Как стать креативным, если будущее уже наступило?». Проект основан на исследованиях и творчестве знаменитого футуриста, уроженца Нижнего Новгорода Михаила Матюшина и посвящен наследию русского авангарда начала ХХ века, а также актуализирует его связь с нашим городом.
Арсенал запустил воображаемый онлайн-курс от футуриста Михаила Матюшина
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Кирилл Александров. Куб в четвертом измерении, 2015. Проект памятника Михаилу Матюшину в Нижнем Новгороде.
Курс реализуется при поддержке министерства культуры Нижегородской области. Михаил Матюшин — художник, педагог и теоретик искусства, друг Казимира Малевича, один из создателей русского авангарда. Он автор музыки знаменитой оперы «Победа над Солнцем», с которой, собственно, и началось русское современное искусство. Матюшин родился и вырос в Нижнем Новгороде, однако в нашем городе известен пока немногим.
Как стать креативным, если будущее уже наступило? За ироничным и веселым названием онлайн-проекта скрывается просветительский курс на основе творческой биографии Матюшина.
Курс состоит из разнообразных материалов, представленных в стиле современных тренингов по саморазвитию: история успеха и фрагменты воспоминаний, главные достижения и визионерские идеи, концерт и лекция, медиатека и глоссарий. В конце участникам будет предложено пройти тест, а также поразмышлять, где мог бы в Нижнем Новгороде появиться памятник выдающемуся земляку.
Ознакомиться с проектом можно на сайте Арсенала.
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Фото: архив организаторов
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