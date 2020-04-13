ГЦСИ Арсенал запускает виртуальные туры по выставкам «Территория Победы» и «Николай Касаткин. Природа картины, картины природы»

ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГЦСИ в Нижнем Новгороде открывает свои двери для онлайн-посетителей. На странице Арсенала в социальных сетях теперь можно найти ссылку на виртуальный тур по выставкам «Территория Победы» и «Николай Касаткин. Природа картины, картины природы». Вы можете совершить виртуальное путешествие по залам, познакомиться с визуальной историей Великой Отечественной войны, а также рассмотреть живописные полотна одного из ярчайших представителей круга неофициального искусства середины и конца ХХ века.

Для того, чтобы посетить выставки, перейдите по ссылке. Передвигаться по виртуальному музею можно с помощью стрелок в нижней части экрана, либо выбрав конкретный зал на схеме. Во всех залах доступна фотопанорама, позволяющая рассмотреть всю экспозицию: вы можете вращать изображение вручную или использовать кнопки внизу экрана. Некоторые экспонаты снабжены значком, нажав на который вы можете подробно рассмотреть работу.

Виртуальный тур является частью программы Арсенал. Онлайн, представляющей альтернативный способ взаимодействия с проектами ГЦСИ в Нижнем Новгороде. Так, помимо онлайн-туров и экскурсий по выставкам, у зрителей есть возможность слушать лекции и концерты, участвовать в ридинг-группах и смотреть работы детской театральной студии. А если вдруг вас посетит вдохновение, специалисты культурно-просветительского отдела каждую неделю готовят инструкции к домашним мастерским для всей семьи.



Кроме того, Арсенал подготовил новые рубрики, где будет рассказывать о нижегородских художниках, исследовать взаимосвязь музыки и современного искусства, а также вспоминать реализованные проекты, перенося их в актуальный контекст.



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