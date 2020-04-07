В Нижнем Новгороде открылась первая выставка картин, созданных искусственным интеллектом

Полотна расположены на фасаде строящегося на месте бывшего Дома крестьянина бизнес-центра на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской.

«Выставка называется «> этого искусства не существует». У созданных картин нет «физической» версии, на создание не потрачено ни одного грамма краски и ни одного миллиметра холста. Также нет и художника, который мог бы поставить подпись в правом углу картины», – сообщают организаторы.

Нейросети для этого проекта обучил Фил Макаров. Чтобы создать арт-объекты, автор использовал генеративно-состязательные нейросети, которые состоят из двух соревнующихся друг с другом нейросетей: генератора и дискриминатора. Задача первой сети – создавать, а второй – критиковать: по ходу работы алгоритма генератор создает новые объекты, а дискриминатор сравнивает их с выборкой произведений, на которых обучалась нейросеть.

Данные арт-объекты формируются только в цифровом формате. Формально работы созданы алгоритмом, но важную роль в создании картин играет «тренировка» нейросети: обучение, формирование базы работ, формирование критериев.

Главное – отбор лучших работ среди множества сгенерированных нейросетью произведений. Эту задачу уже выполняет человек.

Выставка « > этого искусства не существует» продлится несколько недель. А пока вы находитесь дома, можно посмотреть картины в Instagram.