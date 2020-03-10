12 марта в 19.00 в галерее современного искусства Futuro представят новый проект Кати Царевой «Мои комнаты», который посвящен этике и эстетике пространства. Серия живописных работ, объекты, а также масштабная инсталляция в главном зале раскроют тему современной переработки наследия архитектуры и дизайна позднего модернизма.
Выставка Кати Царевой «Мои комнаты» откроется в галерее Futuro
Катя Царева
Художник
Я глубоко влюблена в современный мир — мир, который мы создаем каждый день, о котором мечтаем! Его линии и формы по-настоящему захватывают меня: от лаконичной геометрии городских ландшафтов до выверенной формы дверной ручки. Я создаю образы с чистого листа, изображая нечто одновременно существующее и несуществующее. Я создаю образы пространств, посредством которых передаю гармонию и напряженность, волнительные текучие образы, эстетику чистоты.
Катя Царева родилась в 1984 году в Краснодаре. Окончила факультет архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета. C 2006 года живет и работает в Ижевске.
Участница многочисленных групповых выставок на разных площадках страны, среди которых центр творческих индустрий «Фабрика» (Москва) и Московский музей современного искусства. В числе персональных выставок художницы — проекты в загородной галерее «Гридчинхолл» (Подмосковье) и Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (организован совместно с музеем современного искусства «ПЕРММ»). Художница входит в рейтинг топ-100 молодых авторов России по версии InArt.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: архив Futuro Gallery
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.