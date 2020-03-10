Выставка Кати Царевой «Мои комнаты» откроется в галерее Futuro

Катя Царева родилась в 1984 году в Краснодаре. Окончила факультет архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета. C 2006 года живет и работает в Ижевске.

Участница многочисленных групповых выставок на разных площадках страны, среди которых центр творческих индустрий «Фабрика» (Москва) и Московский музей современного искусства. В числе персональных выставок художницы — проекты в загородной галерее «Гридчинхолл» (Подмосковье) и Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (организован совместно с музеем современного искусства «ПЕРММ»). Художница входит в рейтинг топ-100 молодых авторов России по версии InArt.