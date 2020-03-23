Программа:

14:00 - 14:25 - мастер-класс для детей «Вторая жизнь яичных лотков»;

14:30 - 15:00 - говорим о капсульном гардеробе и осознанном потреблении в моде;

15:40 - 16:00 - обсуждаем климатический кризис и как его остановить;

16:00 - 16:20 - поговорим про бережное потребление, многоразовые альтернативы и экопривычки;

16:20 - 16:50 - участвуем в эковикторине и получаем полезные подарки;

16:55 - 17:15 - разберемся с видами отходов и узнаем, как организовать раздельный сбор дома;

17:15 - 17:45 - узнаем, что такое гринвошинг и как отличить экологичный продукт от псевдоэкологичного? Маркировки, упаковка, составы.

19:15 - 20:00 - идем на онлайн-экскурсию от IKEA;

20:00 - 20:30 - участвуем в эковикторине и получаем полезные подарки;

20:30 - 21:30 - «Час Земли», отключаем основное электричество «Меги». Ты можешь присоединиться к акции и отключить свет и электроприборы дома на 1 час. Этим мы привлечем внимание общества к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим проблемам.

«Час Земли» — ежегодное международное событие Всемирного фонда дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

«Час Земли» в ТРЦ «Мега» в Нижнем Новгороде впервые пройдет в онлайн-формате. Это связано с распространением в городе коронавируса.

Фото: архив организаторов