ТРЦ «Мега» в Нижнем Новгороде проведет прямую трансляцию «Часа Земли». Международное событие проводится Всемирным фондом дикой природы 28 марта и призывает всех вспомнить о проблемах экологии, выключив свет на один час. Поучаствовать в акции теперь можно онлайн, через аккаунт «Экогероев» в социальной сети «ВКонтакте».
«Час Земли» в «Меге» пройдет в режиме онлайн
Программа:
14:00 - 14:25 - мастер-класс для детей «Вторая жизнь яичных лотков»;
14:30 - 15:00 - говорим о капсульном гардеробе и осознанном потреблении в моде;
15:40 - 16:00 - обсуждаем климатический кризис и как его остановить;
16:00 - 16:20 - поговорим про бережное потребление, многоразовые альтернативы и экопривычки;
16:20 - 16:50 - участвуем в эковикторине и получаем полезные подарки;
16:55 - 17:15 - разберемся с видами отходов и узнаем, как организовать раздельный сбор дома;
17:15 - 17:45 - узнаем, что такое гринвошинг и как отличить экологичный продукт от псевдоэкологичного? Маркировки, упаковка, составы.
19:15 - 20:00 - идем на онлайн-экскурсию от IKEA;
20:00 - 20:30 - участвуем в эковикторине и получаем полезные подарки;
20:30 - 21:30 - «Час Земли», отключаем основное электричество «Меги». Ты можешь присоединиться к акции и отключить свет и электроприборы дома на 1 час. Этим мы привлечем внимание общества к проблемам изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим проблемам.
«Час Земли» — ежегодное международное событие Всемирного фонда дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
«Час Земли» в ТРЦ «Мега» в Нижнем Новгороде впервые пройдет в онлайн-формате. Это связано с распространением в городе коронавируса.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.