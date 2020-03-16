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Студенты Высшей Школы Экономики представили макет лавки из переработанного пластика

Шоперы вместо пакетов и эко-кружки вместо одноразовых стаканов – отказ от пластика теперь не просто дань экотрендам, а необходимость. Пластиковые изделия накапливаются с опасной скоростью (8.3 млрд. тонн за последние 65 лет!) и бороться с ними можно только через переработку и вторичное использование. Наряду с крупными локальными экоинициативами появляются небольшие активности, среди которых проект студентов Высшей Школы Экономики – Love’ka.  

Команда из пяти учащихся верит: начиная с себя, можно изменить мир и доказывает утверждение на практике. Совместно с дизайнерами студенты разработали макет лавки, на которую будет затрачено более четырехсот килограммов переработанного пластика. Вторсырье в их видении легко превращается в красивую и практичную вещь.

 

Команда Love’ka стремится улучшать городскую среду и следовать экологическому курсу. Студенты уверены, что совсем не обязательно быть известным человеком, чтобы приносить пользу городу.

Узнать подробнее о проекте: VK, Instagram

 

Макет: Вивия Павлова

Видео: Максим Винокуров

 

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Наталья Бадьина,
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