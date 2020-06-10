Казнить нельзя помиловать: расставляем акценты в вопросах городского благоустройства вместе с нижегородскими архитекторами

Инженер, архитектор, заместитель директора ООО«ПТМА Тимофеева С.А.»

Пожалуй, наиболее значимой территорией из этого списка считаю площадь Революции. Полностью поддерживаю концептуальное видение специалистов MLA+ о принципиальном уменьшении доли транспорта и увеличении плотности пешеходных связей. «Единая» привокзальная площадь с комфортной сомасштабной средой для человека – это то, что чаще всего встречается в образцовых городах.

Как один из авторов благоустройства Нижне-Волжской набережной версии 2018 года, с интересом изучил предлагаемые сегодня решения от [MISH] studio. Бесспорна постановка таких целей, как освоение помещений под смотровыми площадками и площадей перед ними, увеличение количества зелени и внедрение системы навигации. В нашем проекте 2017-2018 под смотровыми площадками предусмотрены помещения для различных сервисов, в том числе туалетов, перед ними организованы площади для летних кафе, но эти решения не были реализованы до конца в спешке перед футбольным чемпионатом. Насыщение территории малыми архитектурными формами, особенно под Александровским садом тоже напрашивается само-собой. Однако, авторам необходимо четко изучить все ограничения, связанные с берегоукрепительными сооружениями, конструкцией причальной стенки, отметками паводка, рабочей зоной причалов и положением канализационных коллекторов, из-за чего многие, если не большинство из предлагаемых решений, просто нереализуемы.

Использование тентовых навесов различных форм, думаю, удачно вписывается в возможность сезонной трансформации общественных мест. А вот беседки и ворота причалов с деревянной отделкой имеют слишком примитивную эстетику и, по-моему, вообще не коррелируют с монументальной набережной. В 2017 мы перед собой ставили задачу придать набережной в зоне Речного вокзала торжественный вид, свойственный «речным воротам» городов. Необходимо отметить, что любое серьезное обсуждение этой территории стоит начинать с вопроса о статусе здания Речного вокзала, от чего на протяжении многих лет уклоняются представители власти.

Пока на стадии концепции больше запоминаются модные счастливые люди, нежели те архитектурные формы, которые и должны создать позитивные ощущения.

Говоря о буквах, вообще не считаю их арт-объектом. В чем именно здесь выражено искусство?

Примитивная прямота самой фразы похожа на то, как после рассказа анекдота сразу же объясняют, где надо было смеяться.

Сегодняшняя ситуация в целом вызывает во мне основные вопросы ко всей заявленной программе благоустройства: как и кем выбраны проектировщики? Как определены площадки?

Деятельность новоявленных АНО по отношению к общественно-важным объектам абсолютно противоречит принципам конкурсного поиска лучших идей и ставит под сомнение само стремление к наилучшему результату. Полное отсутствие информации о возможности участия в данной работе и прямое игнорирование местных проектировщиков неминуемо ведет к потере качества проекта. Прежде всего в части знания, как складывается общая градостроительная ситуация и чего же ожидают живущие здесь и сейчас люди от этой территории или объекта. В мировой практике уже не первое десятилетие подобные площадки и объекты разрабатываются исключительно на конкурсной основе с квотой местных специалистов не менее 30%.

Абсолютная непрозрачность выбора проектировщиков, с учетом астрономических средств, расходуемых даже на этапе проектирования, напрочь девальвирует ценность ожидаемых благ для общественности. Зачастую, креативные молодые компании в своих презентациях декламируют элементарные прописные истины проектирования как современные ноу-хау, не удосужившись изучить науку в достаточном объеме. Они заново пытаются изобрести велосипед, когда мимо уже ездят электромобили. Как результат, вместо принципиальных изменений мы чаще видим бессмысленную растрату, не улучшающую качество жизни. В то время как многие территории в городе прозябают в тотальной разрухе: неисправна ливневая канализация, происходят оползни склонов, умирает трамвайное сообщение, даже центральные районы просто опутаны электропроводами воздушной проклади.

Вернемся к буквам. Если речь идет о брендировании города или конкретно набережной, то следует сначала изучить «матчасть», привлечь специалистов по этому, крайне тонкому, психологическому вопросу. Бренд города/места/объекта это не то, что скажут зрителю – это то, что он поймет сам. Это не сиюминутная эмоция, это многозначно и надолго. Нередко слоган такого уровня должен как вызывать гордость за прошлое, так и намекать на успешное будущее, и конечно, в любом случае прямо сейчас возвышать человеческое достоинство!

Неформальный бренд нашего города уже стихийно сложился из вывесок заведений на Нижне-Волжской набережной: "Три икса" / Наркологический диспансер / "Духлесс" / "Город грехов". Оглядываясь в совсем недавнее прошлое, Нижний Новгород располагает такими символами как Нижегородская Ярмарка, «Катюша», автомобили «Победа» и «Волга», подводные крылья Алексеева, субмарины «Красного Сормово», Борис Немцов, и т.д. Если сегодня уже не на что опереться и больше нечего сказать, то тогда мы действительно «Столица ЗАКАТОВ»…