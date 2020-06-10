В 2021 году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, а к юбилеям принято дарить особые подарки. К грядущей дате Институт развития городской среды Нижегородской области запустил региональную программу проектов по благоустройству знаковых для Нижнего площадок. Вместе с экспертами-архитекторами мы решили обсудить представленные проекты, ситуацию с городским благоустройством в целом и понять: почему среди конкурсантов оказалось так мало нижегородских специалистов.
Казнить нельзя помиловать: расставляем акценты в вопросах городского благоустройства вместе с нижегородскими архитекторами
В рамках программы модернизации, 33 территории должны быть переосмыслены и обновлены. В список площадок, нуждающихся во втором дыхании попали скверы, парки, спортивные объекты и знаковые улицы Нижнего. Мы выбрали для обсуждения те территории, которые на данный момент являются не только излюбленными местами отдыха нижегородцев, но и лицом города в глазах его гостей. Именно эти места выходят в поисковике, если набрать там «Нижний Новгород».
Мы предлагаем сначала «пробежаться» мысленным взором по этим местам, примерить на них архитектурные «обновки» от молодых бюро, а потом узнать, что обо всем этом думают опытные архитекторы.
Разработкой концепций занимались команды бюро «Новое» (Москва), [MISH] studio (Нижний Новгород), MLA+ (международная архитектурно-планировочная и консалтинговая компания, Санкт-Петербургское отделение) Концепции еще в разработке, но на сайте sreda800 любой горожанин может заполнить анкету и рассказать, какие изменения он хочет там увидеть.
Нижневолжская набережная - [MISH] studio
Исторический центр, одна из главных видовых точек города, его «речные ворота». На территории Нижневолжской набережной расположены Чкаловская лестница, катер «Герой», Красные казармы, Александровский сад и фабрика «Маяк». Именно здесь много лет стоял легендарный синий забор. Реставрация набережной началась в 2013 году, в 2018 была открыта ее нижняя часть.
Разработчики подчеркивают, что кардинальной реконструкции не будет, их задача на данной территории – решить существующие проблемы набережной и создать новые сценарии поведения горожан.
Что нового?
- Арт-объект ( фотозона «Столица закатов»)
- Спортплощадка
- Новая прогулочная зона у воды
- Беседки, арки входов на причалы
- Детская площадка
- Общественные туалеты
- Летний кинотеатр и сцена
- Амфитеатр со сценой на воде, прокат
- Пандусы и новые пешеходные дорожки
- Фудкорты
Архитекторы обещают задействовать те объекты, которые есть на набережной, но по каким-то причинам не используются – например, смотровые площадки. Также на Нижневолжской наконец-то появятся тень и тишина благодаря посадке растений и постройке навесов и беседок.
Для кого?
Согласно проектам, занятие себе на новой набережной найдут все, в любое время года, ведь в зимний период площадь у катера «Герой» может быть превращена в каток.
Площадь перед железнодорожным вокзалом (часть площади Революции) - MLA+
Именно этот вид первым открывается гостям города, предпочитающим путешествовать поездом. Если само здание вокзала было отремонтировано к Чепионату Мира по футболу, то территория вокруг не была обустроена должным образом.
Создатели концепции новой площади отмечают разнообразие архитектурных стилей на участке, которые часто перекрываются обилием рекламы.
Архитекторы MLA+, которые занимаются этой территорией, придумали своеобразный девиз: «Ворота в город, которыми можно гордиться»
Что нового?
- Удобные зоны ожидания общественного транспорта и остановки
- Тихая зона отдыха
- Общественные туалеты
- Зеленые посадки
- Арт-объекты
- Новые парковочные места
- Зона для мероприятий и праздников
- Выставочная зона
- Дополнительные точки продажи
Для кого?
Архитекторы гарантируют как комфорт для местных жителей, которые постоянно пользуются остановками и транспортными развязками, так и что-то новое и интересное для туристов.
Площадь перед канатной дорогой - MLA+
Канатка в Нижнем уже давно перестала быть просто средством передвижения между городами. Она стала местом привлечения большого потока туристов из-за панорамного вида на реку. Однако интересно и комфортно здесь только в кабинке, на берегах же заняться абсолютно нечем, кроме как в очереди за билетами стоять. Посмотрим, как архитекторы решили благоустроить эту территорию.
Что нового?
- Новое дорожное покрытие
- Тихая зона отдыха
- Входная зона с навигацией
- Зеленые насаждения
- Парковки для велосипедов
- Общественные туалеты
- Выставочная зона и арт-объекты
- Точки продажи сувениров, напитков и выпечки
Александр Дехтяр
Архитектор, директор НПО «Архстрой»
Разработчики просто выдвинули некий перечень потребностей территории, а сквозной мысли там нет. Налицо несобранность их предложений с функциональной и эстетической точек зрения.
Часть предложений плохо стыкуются с наличием паводка, ледохода. Все, что находится на нижних отметках очень сомнительно с точки зрения жизни нормальной, потому что у нас все-таки большая река. Это все будет всплывать, замерзать льдинами, все пешеходные дорожки ниже объектов укрепления.
Большое сомнение связано с установкой каких-либо крупных сооружений информационного характера, то, что называют арт-объектами. Там арт-объект вообще-то уже есть. Главная точка притяжения набережной – река Волга, небо над ней, изменяющийся пейзаж. Все остальное должно быть этому подчинено. Если вы на этом фоне рисуете какие-то ворота и вещи, которые заслоняют пейзаж, вмешиваются в него – вы всегда Богу проиграете в соревновании за прекрасное. Все эти объекты можно сделать в виде горизонтальных линий, которые силуэтно не вмешиваются в панораму Борской поймы.
Кроме того, с разных точек это будет накладываться на Собор, еще на что-то. Еще мне кажется избыточной детская площадка – городская набережная все-таки не рекреационная зона.
Не хотелось бы никого обижать, но в целом концепции выглядят очень банально. Использованы штампы, клише, которые гуляют в кругу концептуальных проектировщиков. И гуляют по всей России, по сути дела. Это очень неиндивидуально, может быть даже пошло. Художественная сторона, само собой, должна быть лучше продумана, но главное – проблемы, о которых я уже сказал.
Я вообще к юбилеям отношусь очень плохо с точки зрения градостроительства и благоустройства. 800 лет это весьма условная отсечка. И до этого момента надо заниматься благоустройством, и после тоже. Поломанный тротуар без всех идей, без всяких концепций должен быть починен. Потом уже можно придумывать для особых мест особые фантазии.
Максим Тимофеев
Инженер, архитектор, заместитель директора ООО«ПТМА Тимофеева С.А.»
Пожалуй, наиболее значимой территорией из этого списка считаю площадь Революции. Полностью поддерживаю концептуальное видение специалистов MLA+ о принципиальном уменьшении доли транспорта и увеличении плотности пешеходных связей. «Единая» привокзальная площадь с комфортной сомасштабной средой для человека – это то, что чаще всего встречается в образцовых городах.
Как один из авторов благоустройства Нижне-Волжской набережной версии 2018 года, с интересом изучил предлагаемые сегодня решения от [MISH] studio. Бесспорна постановка таких целей, как освоение помещений под смотровыми площадками и площадей перед ними, увеличение количества зелени и внедрение системы навигации. В нашем проекте 2017-2018 под смотровыми площадками предусмотрены помещения для различных сервисов, в том числе туалетов, перед ними организованы площади для летних кафе, но эти решения не были реализованы до конца в спешке перед футбольным чемпионатом. Насыщение территории малыми архитектурными формами, особенно под Александровским садом тоже напрашивается само-собой. Однако, авторам необходимо четко изучить все ограничения, связанные с берегоукрепительными сооружениями, конструкцией причальной стенки, отметками паводка, рабочей зоной причалов и положением канализационных коллекторов, из-за чего многие, если не большинство из предлагаемых решений, просто нереализуемы.
Использование тентовых навесов различных форм, думаю, удачно вписывается в возможность сезонной трансформации общественных мест. А вот беседки и ворота причалов с деревянной отделкой имеют слишком примитивную эстетику и, по-моему, вообще не коррелируют с монументальной набережной. В 2017 мы перед собой ставили задачу придать набережной в зоне Речного вокзала торжественный вид, свойственный «речным воротам» городов. Необходимо отметить, что любое серьезное обсуждение этой территории стоит начинать с вопроса о статусе здания Речного вокзала, от чего на протяжении многих лет уклоняются представители власти.
Пока на стадии концепции больше запоминаются модные счастливые люди, нежели те архитектурные формы, которые и должны создать позитивные ощущения.
Говоря о буквах, вообще не считаю их арт-объектом. В чем именно здесь выражено искусство?
Примитивная прямота самой фразы похожа на то, как после рассказа анекдота сразу же объясняют, где надо было смеяться.
Сегодняшняя ситуация в целом вызывает во мне основные вопросы ко всей заявленной программе благоустройства: как и кем выбраны проектировщики? Как определены площадки?
Деятельность новоявленных АНО по отношению к общественно-важным объектам абсолютно противоречит принципам конкурсного поиска лучших идей и ставит под сомнение само стремление к наилучшему результату. Полное отсутствие информации о возможности участия в данной работе и прямое игнорирование местных проектировщиков неминуемо ведет к потере качества проекта. Прежде всего в части знания, как складывается общая градостроительная ситуация и чего же ожидают живущие здесь и сейчас люди от этой территории или объекта. В мировой практике уже не первое десятилетие подобные площадки и объекты разрабатываются исключительно на конкурсной основе с квотой местных специалистов не менее 30%.
Абсолютная непрозрачность выбора проектировщиков, с учетом астрономических средств, расходуемых даже на этапе проектирования, напрочь девальвирует ценность ожидаемых благ для общественности. Зачастую, креативные молодые компании в своих презентациях декламируют элементарные прописные истины проектирования как современные ноу-хау, не удосужившись изучить науку в достаточном объеме. Они заново пытаются изобрести велосипед, когда мимо уже ездят электромобили. Как результат, вместо принципиальных изменений мы чаще видим бессмысленную растрату, не улучшающую качество жизни. В то время как многие территории в городе прозябают в тотальной разрухе: неисправна ливневая канализация, происходят оползни склонов, умирает трамвайное сообщение, даже центральные районы просто опутаны электропроводами воздушной проклади.
Вернемся к буквам. Если речь идет о брендировании города или конкретно набережной, то следует сначала изучить «матчасть», привлечь специалистов по этому, крайне тонкому, психологическому вопросу. Бренд города/места/объекта это не то, что скажут зрителю – это то, что он поймет сам. Это не сиюминутная эмоция, это многозначно и надолго. Нередко слоган такого уровня должен как вызывать гордость за прошлое, так и намекать на успешное будущее, и конечно, в любом случае прямо сейчас возвышать человеческое достоинство!
Неформальный бренд нашего города уже стихийно сложился из вывесок заведений на Нижне-Волжской набережной: "Три икса" / Наркологический диспансер / "Духлесс" / "Город грехов". Оглядываясь в совсем недавнее прошлое, Нижний Новгород располагает такими символами как Нижегородская Ярмарка, «Катюша», автомобили «Победа» и «Волга», подводные крылья Алексеева, субмарины «Красного Сормово», Борис Немцов, и т.д. Если сегодня уже не на что опереться и больше нечего сказать, то тогда мы действительно «Столица ЗАКАТОВ»…
Денис Малков
Главный архитектор «Архитектурного бюро Малковых»
Недавно созданные в Нижегородского области автономные некоммерческие организации по приведению городской среды в порядок по сути взяли на себя часть функций утерянного Нижегородского института гражданского проектирования («НижегородгражданНИИпроекта»), и в этом плане их работа не является чем-то совершенно новым для региона. Отличие состоит в двух ключевых моментах: с одной стороны – это энергия молодых сотрудников этих АНО, их стремление сделать новое, свежее, увидеть наши городские привычные территории в современном дизайн-коде. Вторая особенность – отсутствие в АНО комплекса лицензированных специалистов во всех областях проектирования. По сути, производя концепции благоустройства территорий, АНО опускает целый пласт технических и инженерных моментов и не оценивает как преобразования ложатся на конкретную местность со всеми ее историческими, ландшафтными, архитектурными, конструктивными, инженерными и социальными особенностями.
Эта проблема родилась всвязи с желанием быстро утвердить концепцию, минуя прохождение экспертиз по благоустройству, длительные и трудоемкие расчеты, за которые нужно платить лицензированным специалистам. В чем потери для города от такого подхода? Проекты реконструкции принимаются в отрыве от генерального плана развития территорий и носят локальный характер. Очевидно, что обновление знаковых площадей должно проходить с четким представлением о том, как город должен выглядеть в целом, каким путем он двигается и как обозначен конечный результат. Я говорю о стратегических архитектурных, транспортных, инженерных, социальных решениях, о которых жители города могут не догадываться, и в связи с этим не все их предложения могут расцениваться профессиональным сообществом как первостепенные.
Вторая проблема, появившаяся в последние годы, заключается в отсутствии творческих архитектурных конкурсов, способных стать источником развития города, как живого организма. Проведение неоплачиваемых конкурсов, основанных на альтруизме участников, приводит к тому, что участвуют в них мелкие бюро или отдельные молодые архитекторы, которые зачастую не входят в профильные СРО, не имеют допуска к реализации основных проектных работ. Таким образом, теряется целый пласт опытных талантливых профессионалов, которые, в силу того, что им нужно оплачивать труд своих не менее опытных сотрудников, не принимают участие в разработке проектов, формирующих образ города. Конкурсы на реконструкцию общественных территорий и зданий должны покрывать хотя бы себестоимость выполняемых работ, а стимулом участия должен быть обозначенный гонорар для победившей стороны, оцененный по мировым аналогам и российским расценкам. В таком случае мы получим роскошный результат в виде современного продукта, к ремонту которого не придется прибегать на протяжении десятилетий.
текст: Полина Сихарулидзе
фото: архивы пресс-служб и героев
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