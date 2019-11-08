Как прошла вторая сессия школы-лаборатории «Линии театра» в Нижнем Новгороде

Принципиальный момент в организации коммуникации между профессионалами разных сценических дисциплин в рамках проекта — их сосуществование в плоскости горизонтальных отношений. То есть тех, в которых и режиссер, и актер — творец в одинаковой степени.

Куратором сессии выступила художник, номинант премии в области современного искусства «Черный квадрат», премии Кандинского, неоднократный номинант и лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Ксения Перетрухина.

Образовательный процесс включил лекции и воркшопы, а также создание и защиту промежуточных работ. В качестве спикеров выступили Ксения Перетрухина, нижегородский художник и куратор Артем Филатов, куратор Светлана Тэйлор, члены художественной самоорганизации NONSNS (Руслан Поланин, Мария Челоянц, Георгий Голицын). Лекцию Ксении Перетрухиной «Театр как пространство пребывания» смогли посетить, предварительно зарегистрировавшись, нижегородцы.

«Результаты сессии можно оценивать по двум критериям: как происходило столкновение участников с пространством, и как между ними устанавливалась коммуникация, — отмечает Ксения Перетрухина. — Нам важно уметь налаживать контакт. Театр – это та зона, где точно один в поле не воин. Двигаться командой единомышленников – потрясающая коллективная стратегия. Такую команду можно только найти и создать, поверив в людей, которые рядом с тобой».

По мнению одного из авторов идеи проекта, режиссера Виктора Рыжакова, «необходимо как можно чаще возвращаться к истокам театрального искусства», вспоминая основополагающий закон Станиславского: «Театр – искусство коллективное».

Напомним, проект включает пять образовательных сессий, посвященных разным театральным дисциплинам, а также этап создания командой-победителем спектакля. Он войдет в репертуар ЦТМ.

Фото: Роман Бородин