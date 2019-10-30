Вторая сессия школы-лаборатории «Линии театра» стартует в Нижнем Новгороде

Участниками сессии вновь станут 44 специалиста: режиссеры, актеры, художники-сценографы, хореографы, композиторы, драматурги из России, Ирана, Польши, Армении, Казахстана и Белоруссии. Они продолжат исследовать тему «Память места» и создавать театр будущего. Принципиальный момент в организации коммуникации между профессионалами разных сценических дисциплин в рамках проекта — их сосуществование в плоскости горизонтальных отношений. То есть тех, в которых нет иерархии типа «режиссер говорит — актеры исполняют», в которой каждый — творец в одинаковой степени.

Куратором сессии выступит художник, номинант премии в области современного искусства «Черный квадрат», премии Кандинского, неоднократный номинант и лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Ксения Перетрухина.

Образовательный процесс включает лекции и воркшопы, которые проведут, кроме Ксении Перетрухиной, нижегородский художник и куратор Артем Филатов, куратор Светлана Тэйлор, члены художественной самоорганизации NONSNS (Руслан Поланин, Мария Челоянц, Георгий Голицын).

Защита промежуточных работ состоится 5 ноября в 18.00 в Центре театрального мастерства. Количество мест ограничено.

Кроме того, горожане могут посетить лекцию Ксении Перетрухиной «Театр как пространство пребывания» (16+), которая пройдет 2 ноября в 14.00 в лектории «Арсенала» (Кремль, корпус 6). Зарегистрироваться на нее можно здесь.

Напомним, проект включает пять образовательных сессий, посвященных разным театральным дисциплинам, а также этап создания командой-победителем спектакля. Он войдет в репертуар ЦТМ.

Фото: Роман Бородин