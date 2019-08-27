Международная школа-лаборатория «Линии театра» стартовала в Нижнем Новгороде

Авторы проекта — художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтини режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда, лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику» Виктор Рыжаков. Реализация идеи стала возможна благодаря поддержке благотворительного фонда «Вольное дело».

Международная школа-лаборатория «Линии театра» — годовой проект. У него две аудитории. Первая – профессиональное сообщество. Режиссеры, актеры, художники-сценографы, хореографы, композиторы, драматурги из России, Ирана, Польши, Армении, Казахстана и Белоруссии примут участие в пяти образовательных сессиях, посвященных определенным дисциплинам. Вместе, каждый раз делясь на разные команды, они будут исследовать границы современного театрального искусства и искать новые формы коммуникации. Педагоги-спикеры прочтут для них лекции и проведут дискуссии, воркшопы, тренинги на заданные темы.

Тему школы-лаборатории организаторы определили так: «Память места». Одной из площадок для исследования был выбран завод ГАЗ, как один из символов города.

Стартовала образовательная программа 24 августа на Горьковском автомобильном заводе. Затем участники и оргкомитет отправились в экопарк «Лесной ключ» (Павловский район). Завершится первая сессия там же 30 августа. В этот день состоятся показы, которые могут увидеть зрители. Если у вас есть возможность туда поехать, регистрируйтесь по телефону +7 (831) 413-44-06. Количество мест ограничено. Остальные сессии пройдут в Нижнем Новгороде.

Фото: Роман Бородин