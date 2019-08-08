Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Лукаса Бёрфуса «Госпожа Шмиц»

В своей свободной стране Шмиц – мужчина, который может носить женскую одежду и зваться «госпожа». Но его компания торгует с Востоком, где с женщинами не считаются, поэтому в командировку на Восток он едет в мужском костюме.

12 августа, понедельник 19.00 Место: Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin Вход свободный, free donation