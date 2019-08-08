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Проект «Драма_Talk» представит читку пьесы Лукаса Бёрфуса «Госпожа Шмиц»

Читка пьесы Лукаса Бёрфуса «Госпожа Шмиц» состоится в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Драма_Talk». Постановку представят 12 августа, режиссером выступит Галина Зальцман, сообщают организаторы. 

В своей свободной стране Шмиц – мужчина, который может носить женскую одежду и зваться «госпожа». Но его компания торгует с Востоком, где с женщинами не считаются, поэтому в командировку на Восток он едет в мужском костюме.

12 августа, понедельник

19.00

Место: Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 

Вход свободный, free donation

Восьмой сезон проекта «Драма_talk: между текстом и театром» носит подзаголовок «stück für stück» и посвящен швейцарской драматургии ХХI века. Как и прежде, главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссерами.

Фото: архив организаторов

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