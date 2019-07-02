6,7 тысячи зрителей посмотрели спектакли сезона в ЦТМ

Центр театрального мастерства подвел итоги сезона. С сентября по июнь ЦТМ представил четыре премьеры, а зрителями независимого театра стали 6,7 тысячи человек.

За сезон на сцене ЦТМ впервые были показаны следующие спектакли:

«Дятел» (драматург Алексей Житковский, режиссер заслуженный артист РФ Александр Сучков, 18+)

«Летели качели» (драматург Константин Стешик, режиссер Иван Комаров, 18+)

«Сосед» (драматург Павел Пряжко, режиссер Евгений Маленчев, 12+)

«Во всем виноват Вайнштейн» (драматург Светлана Петрийчук, режиссер Родион Барышев, 18+)

Некоторые постановки выросли из более масштабных проектов: например, «Сосед» и «Во всем виноват Вайнштейн» – спектакли, созданные по итогам режиссерской лаборатории современной драматургии, которая проводилась осенью 2018 года ЦТМ совместно со Школой-студией МХАТ и Центром имени Мейерхольда.

Стоит вспомнить и фестиваль-конкурс «Театральная Стрелка», организованный ЦТМ при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры Нижегородской области. Коллективы из девяти городов представили на суд жюри и публики спектакли на площадке ЦТМ. Ведущие российские театральные критики и эксперты провели круглые столы, воркшопы и обсуждения, где присутствовали как члены профессионального сообщества, так и зрители. Событие было отмечено общественностью и экспертным советом: его организаторы Александр Сучков и Евгений Пыхтин стали лауреатами ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», организованной журналом «НН.Собака.ru», в номинации «Театр».

Как и прежде, ЦТМ – площадка, где презентуют идеи и другие камерные театры Нижнего Новгорода. Свои спектакли показали «Маленький театр», «Театр-студия Андрея Ярлыкова», театры «Камер-юнкер» и «ТЧК», режиссеры Александр Ряписов и Лев Харламов.

В ЦТМ продолжает функционировать студия актерского мастерства. На данный момент в ней занимаются около 100 человек.

В планах на сезон 2019-2020 вновь организовать совместно со Школой-студией МХАТ и Центром имени Мейерхольда режиссерскую лабораторию современной драматургии, фестиваль «Театральная Стрелка», представить несколько премьер и еще один всероссийский проект.

Фото: архив пресс-служб