Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» (18+) состоится 3 июня в 19:00 в Центре театрального мастерства. Это история про пятнадцатилетнюю школьницу Алину, которая решает отомстить «по-голливудски» учителю ОБЖ за то, что он выгнал ее с урока.

Эскиз по одноименной пьесе Светланы Петрийчук был представлен режиссером Родионом Барышевым во время режиссерской лаборатории современной драматургии осенью 2018 года. По итогам голосования зрителей и членов художественного совета было решено, что он будет доработан до спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.

По словам режиссера Родиона Барышева, зрители увидят рок-драматический концерт. Поэтому для промо-фотосъемки была выбрана репетиционная точка в гараже.

Фото: Роман Бородин