18+

ЦТМ представил персонажей премьерного спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» в неожиданных ракурсах

Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» (18+) состоится 3 июня в 19:00 в Центре театрального мастерства. Это история про пятнадцатилетнюю школьницу Алину, которая решает отомстить «по-голливудски» учителю ОБЖ за то, что он выгнал ее с урока. 

  • Команда спектакля «Во всем виноват Вайнштейн». 

  • Анна Сильчук. В спектакле – Алина. 

  • Анна Бледникова. В спектакле – Янка.

  • Игорь Авров. В спектакле – Алексей Николаевич. 

  • Елена Сметанина. В спектакле – Алла Игоревна. 

  • Ирина Страхова. В спектакле – мама Алины. 

  • Никита Ремизов. В спектакле – Косицын.

  • Музыканты: Дмитрий Горбачев (клавишные), Максим Бурцев (гитара), Алексей Резяпов (бас-гитара), Артем Маширичев (ударные). 

Эскиз по одноименной пьесе Светланы Петрийчук был представлен режиссером Родионом Барышевым во время режиссерской лаборатории современной драматургии осенью 2018 года. По итогам голосования зрителей и членов художественного совета было решено, что он будет доработан до спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.

По словам режиссера Родиона Барышева, зрители увидят рок-драматический концерт.  Поэтому для промо-фотосъемки была выбрана репетиционная точка в гараже. 

Фото: Роман Бородин 

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