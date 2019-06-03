ЦТМ представил персонажей премьерного спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» в неожиданных ракурсах
Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» (18+) состоится 3 июня в 19:00 в Центре театрального мастерства. Это история про пятнадцатилетнюю школьницу Алину, которая решает отомстить «по-голливудски» учителю ОБЖ за то, что он выгнал ее с урока.
-
Команда спектакля «Во всем виноват Вайнштейн».
-
Анна Сильчук. В спектакле – Алина.
-
Анна Бледникова. В спектакле – Янка.
-
Игорь Авров. В спектакле – Алексей Николаевич.
-
Елена Сметанина. В спектакле – Алла Игоревна.
-
Ирина Страхова. В спектакле – мама Алины.
-
Никита Ремизов. В спектакле – Косицын.
-
Музыканты: Дмитрий Горбачев (клавишные), Максим Бурцев (гитара), Алексей Резяпов (бас-гитара), Артем Маширичев (ударные).
Эскиз по одноименной пьесе Светланы Петрийчук был представлен режиссером Родионом Барышевым во время режиссерской лаборатории современной драматургии осенью 2018 года. По итогам голосования зрителей и членов художественного совета было решено, что он будет доработан до спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.
По словам режиссера Родиона Барышева, зрители увидят рок-драматический концерт. Поэтому для промо-фотосъемки была выбрана репетиционная точка в гараже.
Фото: Роман Бородин
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.