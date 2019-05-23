Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» пройдет в Центре театрального мастерства
3 июня на сцене Центра театрального мастерства состоится премьерный показ драматического спектакля по одноименной пьесе Светланы Петрийчук «Во всем виноват Вайнштейн» (18+). Режиссером постановки выступает Родион Барышев.
Эта история – не про скандал вокруг имени американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, хотя отсылки к нему в сюжете есть. Герои пьесы живут не в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, а в одном из российских городов.
Пятнадцатилетняя Алина грезит о красных ковровых дорожках и Оскаре. Однажды учитель ОБЖ выгоняет ее с подругой с урока, и она предлагает отомстить ему, что называется, по-голливудски…
В постановке играют Анна Сильчук, Ирина Страхова, Игорь Авров, Елена Сметанина, Никита Чеботарёв, Анна Бледникова.
3 июня, понедельник
19.00
Место: ЦТМ (Варварская, 32)
Билеты можно приобрести на Kassir.ru, Radario.ru и в кассе ЦТМ.
18+ (в спектакле присутствует ненормативная лексика)
Фото: архив организаторов
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