Премьера спектакля «Во всем виноват Вайнштейн» пройдет в Центре театрального мастерства

3 июня на сцене Центра театрального мастерства состоится премьерный показ драматического спектакля по одноименной пьесе Светланы Петрийчук «Во всем виноват Вайнштейн» (18+). Режиссером постановки выступает Родион Барышев.

Эта история – не про скандал вокруг имени американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, хотя отсылки к нему в сюжете есть. Герои пьесы живут не в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, а в одном из российских городов.

Пятнадцатилетняя Алина грезит о красных ковровых дорожках и Оскаре. Однажды учитель ОБЖ выгоняет ее с подругой с урока, и она предлагает отомстить ему, что называется, по-голливудски…

В постановке играют Анна Сильчук, Ирина Страхова, Игорь Авров, Елена Сметанина, Никита Чеботарёв, Анна Бледникова.