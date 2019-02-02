Продлен прием заявок на участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Театральная Стрелка»

Прием заявок на участие во всероссийском фестивале-конкурсе независимых театров «Театральная Стрелка» продлен до 7 февраля. Об этом сообщает Центр театрального мастерства (ЦТМ).

По данным организаторов, в настоящее время о своем участии в конкурсе уже заявили театры из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Ижевска, Самары, Саранска, Иркутска, Владимира и других городов. Коллективы предлагают спектакли как по пьесам современных драматургов, так и по произведениям классиков.

Принять участие в фестивале может любой независимый театр страны. Для этого нужно ознакомиться с положением на сайте ЦТМ и отправить заявку на электронную почту: ctm.teatr@gmail.com. Конкурс пройдет в Нижнем Новгороде в апреле.

Всего в рамках фестивальной программы покажут 7-8 спектаклей. Кроме этого, планируется проведение мастер-классов для актеров и режиссеров, обсуждение постановок со зрителями, читки пьес нижегородскими артистами, круглый стол на тему развития независимых театров в России.

Событие будет организовано на средства, полученные в результате победы в конкурсе президентских грантов 2018 года. Размер гранта – 1,2 млн рублей.

Идея проведения фестиваля-конкурса «Театральная Стрелка» принадлежит основателям ЦТМ – художественному руководителю Евгению Пыхтину и главному режиссеру заслуженному артисту РФ Александру Сучкову.

Планируется, что «Театральная Стрелка» станет ежегодной. Расписание мероприятий фестиваля и список участников обнародуют в конце февраля.

Фото: архив организаторов