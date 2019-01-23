Второй сезон проекта «Наиzнанку» стартовал в Центре театрального мастерства

На этот раз ведущие и авторы проекта Евгений Пыхтин и Лев Харламов решили создать в пространстве ЦТМ своеобразный ринг. Квадратная площадка, где действовали артисты, расположилась посередине. Зрители сидели по трем сторонам от нее. Участники поединков Олег Шапков (Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького), Константин Еремеев («Вера»), Иван Пилявский («Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя»), Руслан Кутлыев (содружество актеров «К.А.Р.М.А.»), Марина Замыслова (содружество актеров «К.А.Р.М.А.»), Екатерина Беляева (задействована в спектаклях ЦТМ и театра «Преображение») вышли к зрителям в боксерских халатах, капюшоны которых сначала скрывали их лица. С табличкой «Раунд 1» (и другими) проходила по периметру площадки ринг-герл. Всего было пять раундов, а также пресс-конференция и разминка.

Вечер актерской импровизации «Наиzнанку» впервые прошел в ЦТМ 6 марта 2017 года. Актеры нижегородских театров сразились в искусстве импровизационного мастерства. Без костюмов, грима и режиссерских фантазий. Без заготовленных заученных текстов и ролей. Лучшего выбрали зрители путем голосования.

Фото: Ирина Неженцева