Андрей Мерзликин представит спектакль «Человек земли» в Нижнем Новгороде и Дзержинске
3 февраля в Дзержинске и 4 февраля в Нижнем Новгороде заслуженный артист России Андрей Мерзликин представит музыкально-драматический спектакль «Человек земли» (12+), созданный по мотивам писем и дневников Василия Шукшина.
«Человек земли» – это пронзительная история русского человека, рассказанная устами талантливого артиста. Автором сценария выступил Антон Жуков.
На сегодняшний день Андрей Мерзликин сыграл более ста ролей в кино. Самые известные картины с его участием: «Бумер», «Крик совы», «Синдром дракона», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Брестская крепость», «Исаев» и другие.
Украшением творческого вечера станет музыкальное сопровождение фолк-рок группы «После 11». В репертуаре коллектива – песни и мелодии, обращенные к народным истокам, которые пронзительно подчеркивают настоящие искренние чувства.
3 февраля
19.00
Дзержинск, ДК «Химиков»
Билеты: от 900₽
4 февраля
19.00
Нижний Новгород, ДК «ГАЗ»
Билеты: от 900₽
Фото: архив героев
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