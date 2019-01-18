Андрей Мерзликин представит спектакль «Человек земли» в Нижнем Новгороде и Дзержинске

3 февраля в Дзержинске и 4 февраля в Нижнем Новгороде заслуженный артист России Андрей Мерзликин представит музыкально-драматический спектакль «Человек земли» (12+), созданный по мотивам писем и дневников Василия Шукшина.

«Человек земли» – это пронзительная история русского человека, рассказанная устами талантливого артиста. Автором сценария выступил Антон Жуков.

На сегодняшний день Андрей Мерзликин сыграл более ста ролей в кино. Самые известные картины с его участием: «Бумер», «Крик совы», «Синдром дракона», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Брестская крепость», «Исаев» и другие.

Украшением творческого вечера станет музыкальное сопровождение фолк-рок группы «После 11». В репертуаре коллектива – песни и мелодии, обращенные к народным истокам, которые пронзительно подчеркивают настоящие искренние чувства.