Нижегородский театр драмы приступил к репетициям спектакля «Тарас Бульба»

15 января в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького начались репетиции спектакля «Тарас Бульба» по одноименному произведению Николая Гоголя. Премьера запланирована на март, сообщается на сайте театра.

Режиссером и автором инсценировки повести выступает Олег Липовецкий (Петрозаводск) – художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка» и театральной компании «НЕ ТО».

По время первой читки режиссер рассказал, что в повести Гоголя много тем, но самое интересное – это как писатель говорит о человечестве через человека. Кроме того, Липовецкий подчеркнул, что это будет антивоенный спектакль:

«Нельзя убивать людей, убивать друг друга, руководствуясь лозунгами и идеями. Цель не оправдывает средства. Защищать свой дом – это святое право каждого, но, к сожалению, словами «За веру», «За Родину», почти всегда прикрывают жажду наживы, насилия и власти».

Большинство ролей пока не распределены, однако известно, что роль Тараса Бульбы сыграет заслуженный артист России Сергей Блохин.

Над спектаклем будет работать команда постановщиков: художник Яков Каждан, хореограф Ольга Васильева, художник по свету Тарас Михалевский и композитор Александр Улаев.

Фото: архив пресс-служб