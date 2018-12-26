Всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная Стрелка» пройдет в Нижнем Новгороде в апреле

Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная Стрелка» состоится в Нижнем Новгороде в апреле 2019 года. Об этом сообщает Центр театрального мастерства (ЦТМ).

Всего в рамках конкурсной программы покажут 7-8 спектаклей. Кроме этого, планируется проведение мастер-классов для актеров и режиссеров, обсуждение постановок со зрителями, читки пьес нижегородскими артистами, круглый стол на тему развития независимых театров в России.

Событие будет организовано на средства, полученные в результате победы в конкурсе президентских грантов 2018 года. Размер гранта – 1,2 млн рублей.

Идея проведения фестиваля-конкурса «Театральная Стрелка» принадлежит основателям ЦТМ – художественному руководителю Евгению Пыхтину и главному режиссеру заслуженному артисту РФ Александру Сучкову.

«Сначала мы хотели организовать фестиваль независимых театров Поволжья, но решили не ограничиваться федеральным округом и сделать событие всероссийским. Да, в соседних регионах есть достойные команды, но участникам будет гораздо интереснее обменяться опытом в более глобальном контексте. По-моему, независимые театры – двигатели прогресса в нашей сфере. У них больше возможностей для экспериментов, они могут общаться со зрителями более откровенно», – рассказал Евгений Пыхтин.

По словам Александра Сучкова, при отборе участников он будет отдавать предпочтение современной драматургии, а также оценивать качество режиссерской и актерской работы.

Планируется, что «Театральная Стрелка» станет ежегодной. Афиша и расписание мероприятий фестиваля 2019 года обнародуют в конце февраля.

Фото: архив организаторов