Ближайшие читки проекта «ДРАМА_talk» пройдут 28 января и 25 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил режиссер Лев Харламов.

Уточняется, что на первой встрече режиссером выступит Павел Ушаков, на второй – Лев Харламов.

«ДРАМА_talk: между текстом и театром» – проект, направленный на знакомство с современной драматургией. Раз в месяц нижегородские режиссеры представляют читки современных пьес – эскиз-показы без использования декораций и костюмов. Восьмой сезон проекта носит подзаголовок «stück für stück» и посвящен швейцарской драматургии ХХI века.

Фото: архив организаторов