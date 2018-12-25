Поэтический спектакль «КАМ-Н-АУТ» пройдет в «Кинофактуре»
12 января в пространстве «Кинофактура» состоится поэтический спектакль «КАМ-Н-АУТ». Постановку подготовил победитель четвертого турнира поэтов «Одеяло» Александр Огольцов, сообщают организаторы.
Спектакль прольет свет на вопросы, которые мы порой упорно не хотим замечать. «КАМ-Н-АУТ» – это мероприятие по сбору лампочек, вышедших из строя. Но перед тем, как принять решение об утилизации, мы все вместе попробуем наполнить светом каждую из них.
12 января
19.00
Место: «Кинофактура»
Вход: 200₽ – с репостом, 300₽ – без
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.