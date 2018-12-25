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Поэтический спектакль «КАМ-Н-АУТ» пройдет в «Кинофактуре»

12 января в пространстве «Кинофактура» состоится поэтический спектакль «КАМ-Н-АУТ». Постановку подготовил победитель четвертого турнира поэтов «Одеяло» Александр Огольцов, сообщают организаторы. 

Спектакль прольет свет на вопросы, которые мы порой упорно не хотим замечать. «КАМ-Н-АУТ» – это мероприятие по сбору лампочек, вышедших из строя. Но перед тем, как принять решение об утилизации, мы все вместе попробуем наполнить светом каждую из них.

12 января 

19.00

Место: «Кинофактура»

Вход: 200₽ – с репостом, 300₽ – без

Фото: архив организаторов

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