Открытие театра "Вера" переносится на неопределенный срок
Открытие обновленного здания нижегородского театра "Вера" переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает портал "NN.ru".
Планировалось, что театр откроется 15 апреля. Однако специалисты инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области обнаружили в реконструированном здании несколько нарушений норм пожарной безопасности. Теперь открытие обновленного здания нижегородского театра "Вера" переносится на неопределенный срок: как мининум, до устранения всех выявленных нарушений норм пожарной безопасности.
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