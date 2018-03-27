В Нижегородском театре Драмы пройдут "Юбилейные Горьковские дни"

В рамках литературного фестиваля, посвященного 150-ти летию Максима Горького, в нижегородском театре Драмы сыграют три спектакля по его произведениям. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

"Юбилейные Горьковские дни" будут проходить с 28 по 30 марта, и откроет их спектакль "На дне". Как подчеркивают организаторы, спектакль далёк от хрестоматийности, но не от Горького. В этой драме необычно всё: оформление спектакля, костюмы, музыка, трактовка ролей (при полной «сохранности» и глубине горьковских образов, характеров, человеческих историй).

29 марта на сцене нижегородского театра представят спектакль "Васса", а 30 зрители смогут увидеть экзистенциальную драму в 2-х актах "Мещане".

Стоимость билетов - от 200 рублей.