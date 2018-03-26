Акция "Ночь в театре" пройдет в двух нижегородских театрах

Впервые Нижний Новгород присоединится к благотворительной культурной акции "Ночь в театре". Событие приурочено к о Всемирному дню театра 26 марта. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород со ссылкой на управление по работе со СМИ горадминистрации.

В акции приняли участие два нижегородских театра: "Комедiя" и театр музыкально-пластической драмы "Преображение".

В 19:00 в нижегородском театре "Комедiя" будут показаны фильмы проекта "Комедiя - портрет современного театра". "Этот проект о четырех ярких репертуарных постановках театра: мюзиклах "Леонардо" и "Казанова", спектаклях "Сон в летнюю ночь" и "Очень простая история". Эти картины дают возможность познакомиться с закулисной жизнью театра, его актерами и теми, чье служение Мельпомене носит более прозаический характер: от костюмеров и осветителей до билетеров", - говорится в сообщении.

Также в 19:00 в театре музыкально-пластической драмы "Преображение" начнутся мастер-классы по актерскому мастерству.

Мастер-классы и фильмы продолжаться до 21:00. Участие в акции бесплатное.