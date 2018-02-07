Театр Драмы отпразднует 220-летие бенефисом

«Бенефис театра» состоится в день его 220 юбилея, 7 февраля в 18:30. Об этом сообщают организаторы.



В программе - капустник, актерские байки, истории, сюрпризы и чудеса. Зрителям покажут то, что обычно скрыто за кулисами.

Артисты почти два месяца готовили "Бенефис". Как подчеркивают организаторы - это будет праздник, посвященный любви к театру, о котором зрители смогут рассказывать детям, внукам и правнукам.