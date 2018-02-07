Театр Драмы отпразднует 220-летие бенефисом

«Бенефис театра» состоится в день его 220 юбилея, 7 февраля в 18:30. Об этом сообщают  организаторы.


В программе - капустник, актерские байки, истории, сюрпризы и чудеса. Зрителям покажут то, что обычно скрыто за кулисами.

Артисты почти два месяца готовили "Бенефис". Как подчеркивают организаторы - это будет праздник, посвященный любви к театру, о котором зрители смогут рассказывать детям, внукам и правнукам.  

 

7 февраля

18:30

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М.Горького, ул. Большая Покровская, дом 13

Билеты от 400 рублей

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Автор: Анастасия Большакова
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