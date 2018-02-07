Театр Драмы отпразднует 220-летие бенефисом
«Бенефис театра» состоится в день его 220 юбилея, 7 февраля в 18:30. Об этом сообщают организаторы.
В программе - капустник, актерские байки, истории, сюрпризы и чудеса. Зрителям покажут то, что обычно скрыто за кулисами.
Артисты почти два месяца готовили "Бенефис". Как подчеркивают организаторы - это будет праздник, посвященный любви к театру, о котором зрители смогут рассказывать детям, внукам и правнукам.
7 февраля
18:30
Нижегородский государственный академический театр драмы им. М.Горького, ул. Большая Покровская, дом 13
Билеты от 400 рублей
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