В Арсенале пройдет творческая встреча с режиссером Борисом Юханановым

В Арсенале пройдет заключительная встреча в рамках проекта «ПРОсцениум». С открытой лекцией выступит режиссер театра и кино, художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов.

Борис Юхананов родился в Москве, учился в Воронежском институте искусств и в ГИТИСе в мастерской Анатолия Васильева и Анатолия Эфроса. Юхананов ставил спектакли в «Школе драматического искусства», Московском ТЮЗа, Эрмитажном театре в Петербурге, Русском драматическом театре в Вильнюсе, «Саусворке Плейхаузе» в Лондоне. В 1980-х создал первую в Советском Союзе независимую театральную группу «Театр — Театр». В 2013 году занял пост худрука Электротеатра «Станиславский».