В ЦТМ покажут моноспектакль «Каменоломня» на русском и немецком языках
В Центре театрального мастерства покажут моноспектакль «Каменоломня» с участием немецкого актера Юрия Дица. Показ пройдет в рамках проекта «Современный немецкий театр в ЦТМ».
«Каменоломня» - это внутренний монолог солдата на границе зимней ночью, разыгранный на театральных подмостках. Солдат (Юриц Диц) разговаривает сам с собой на немецком языке, рассуждает о войне и жестокости, о врагах и смерти. Параллельно звучит русский перевод его монолога, так же озвученный Юрием Дицем. У зрителя складывается ощущение, что мысли на русском языке - это не просто перевод, а тоже размышления вслух, но уже другого солдата по ту сторону границы.
Спектакль был выпущен режиссером Катрин Кацубко в Театральной студии при Университете Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия).
12 ноября
18:00
Центр театрального мастерства (Варварская,12)
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