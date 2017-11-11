В ЦТМ покажут моноспектакль «Каменоломня» на русском и немецком языках

В Центре театрального мастерства покажут моноспектакль «Каменоломня» с участием немецкого актера Юрия Дица. Показ пройдет в рамках проекта «Современный немецкий театр в ЦТМ».

«Каменоломня» - это внутренний монолог солдата на границе зимней ночью, разыгранный на театральных подмостках. Солдат (Юриц Диц) разговаривает сам с собой на немецком языке, рассуждает о войне и жестокости, о врагах и смерти. Параллельно звучит русский перевод его монолога, так же озвученный Юрием Дицем. У зрителя складывается ощущение, что мысли на русском языке - это не просто перевод, а тоже размышления вслух, но уже другого солдата по ту сторону границы.