В Доме актера покажут эскиз спектакля «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга

Эскиз спектакля «Урод» поставил молодой режиссер Павел Ушаков (сейчас в нижегородском ТЮЗе идет его спектакль «Чик. Гудбай, Берлин!»). Показ пройдет 14 ноября в 19:00.

«Урод» поставлен по пьесе Мариуса фон Майенбурга, где главный герой -  талантливый инженер Летте - в порыве тщеславия решился на пластическую операцию на лице. Однако в итоге Летте потерял не только близких, но и себя.

Действие спектакля проходит на комфортных офисных креслах, а роли исполнили актеры Драматического театра и других объединений - Андрей Соцков, Александр Лапшов, Маргарита Баголей и Кирилл Шмелев. 

14 ноября

19:00

Дом актера (Пискунова, 10)

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Автор: Мария Кучер
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