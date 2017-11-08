В Доме актера покажут эскиз спектакля «Урод» по пьесе Мариуса фон Майенбурга

Эскиз спектакля «Урод» поставил молодой режиссер Павел Ушаков (сейчас в нижегородском ТЮЗе идет его спектакль «Чик. Гудбай, Берлин!»). Показ пройдет 14 ноября в 19:00.

«Урод» поставлен по пьесе Мариуса фон Майенбурга, где главный герой - талантливый инженер Летте - в порыве тщеславия решился на пластическую операцию на лице. Однако в итоге Летте потерял не только близких, но и себя.

Действие спектакля проходит на комфортных офисных креслах, а роли исполнили актеры Драматического театра и других объединений - Андрей Соцков, Александр Лапшов, Маргарита Баголей и Кирилл Шмелев.