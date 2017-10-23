Работы молодых режиссеров МХАТ покажут в Нижнем Новгороде
Центр театрального мастерства запускает Режиссерскую Лабораторию Современной Драматургии. Проект разработан совместно со Школой-Студией МХАТ, Центром им. Вс. Мейерхольда и Виктором Рыжаковым.
Пять режиссеров-выпускников Школы-Студии МХАТ поставят пять эскизных работ, с участием профессиональных нижегородских артистов, прошедших предварительный отбор. Одна из работ будет отобрана зрителями а также художественным советом для постановки спектакля в ЦТМ.
Пьесы передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме.
Показы состоятся 4 ноября в 18.00 (два показа) и 5 ноября в 16.00 (три показа), в Центре Театрального Мастерства, по адресу Варварская, 32. Забронировать абонемент на режиссерскую лабораторию школы-студии МХАТ, а также ознакомиться с афишей мероприятия можно в официальной группе события «ВКонтакте» или по телефону (831) 413-44-06.
|Центр театрального мастерства
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