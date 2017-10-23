Работы молодых режиссеров МХАТ покажут в Нижнем Новгороде

Центр театрального мастерства запускает Режиссерскую Лабораторию Современной Драматургии. Проект разработан совместно со Школой-Студией МХАТ, Центром им. Вс. Мейерхольда и Виктором Рыжаковым.

Пять режиссеров-выпускников Школы-Студии МХАТ поставят пять эскизных работ, с участием профессиональных нижегородских артистов, прошедших предварительный отбор. Одна из работ будет отобрана зрителями а также художественным советом для постановки спектакля в ЦТМ.

Пьесы передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме.