Трофей чемпионата Европы по футболу 2020 года представят в Нижнем Новгороде

Увидеть трофей можно 11 октября с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Бетанкура, 1а, зона павильонов форума у стадиона «Нижний Новгород», стенд оргкомитета #ЕВРО2020 в Санкт-Петербурге (А420).

Впервые форум «Россия — спортивная держава» состоялся ровно 10 лет назад в Казани. В разные годы событие принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города нашей страны. Основной площадкой для проведения форума в Нижнем Новгороде станет Стрелка, где расположена спортивная арена, принимавшая матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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Фото: архив пресс-служб