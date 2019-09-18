Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Нижегородская спортсменка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования прошли накануне в Баку, сообщает ТАСС.

Гимнастка показала результат 23,500 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (23,050 балла), третье — израильтянка Линой Ашрам (22,400).

Дина стала девятикратной чемпионкой мира, также на ее счету две серебряные награды мировых первенств и одна бронзовая.

Ранее спортсменка завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Она первенствовала в упражнениях с лентой, булавами и мячом.

Дина и Арина Аверины родом из Заволжья Нижегородской области. Спортсменки являются многократными чемпионками Европы и мира, за что стали победителями премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». О безумном ритме спортивной карьеры, стереотипах о близняшках и отношении к известности девушки рассказали в интервью «НН.Собака.ru».

Фото: Ольга Прусакова