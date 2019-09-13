Нижегородка Дарья Кукушкина завоевала бронзу первенства Европы по гребле

Спортсменка из Нижнего Новгорода Дарья Кукушкина в составе женской команды России завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле, которое состоялось 7—8 сентября в Греции. Об этом сообщает «В городе N» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Награду спортсменка получила в дисциплине «четверка без рулевого». Команда с участием Елены Мозгуновой, Марины Рубцовой, Елена Шапуровой и Дарьи Кукушкиной показала высокий результат — 6:51,62 — и заняла третье место в общем рейтинге.

Всего по итогам соревнований у российской сборной 2 бронзы и 1 серебро.

Фото: архив пресс-служб