«Пассаж» примет всероссийские соревнования по выездке
С 5 по 8 сентября на боевом поле конноспортивного комплекса «Пассаж» состоятся всероссийские соревнования по выездке – Летний Кубок Нижегородского Кремля. Организаторами выступают Федерация конного спорта России, министерство спорта Нижегородской области, Федерация конного спорта региона, КСК «Пассаж» и Нижегородский центр верховой езды.
Ожидается участие около 50 спортивных пар в шести зачетах (дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, любители) из ведущих клубов Нижегородской, Кировской областей, республик Башкортостан, Чувашия и других регионов страны.
Соревнования обслуживает судейская коллегия, состоящая их судей всероссийской и первой категорий из Москвы, а также Кировской и Нижегородской областей.
Начало соревнований 5 сентября в 15.00, 6-8 сентября в 10.00.
Вход для зрителей свободный.
Фото: архив организаторов
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