Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» откроется у стадиона «Нижний Новгород»
С 1 июня у стадиона «Нижний Новгород» начинает работу масштабная спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт», которая разместится на территории более двадцати тысяч квадратных метров. Непосредственное участие в ее организации принимает Федерация баскетбола Нижегородской области, сообщается на сайте БК «НН».
Рядом со спортивной ареной появятся места под самые разные виды активного отдыха. В частности, 11 кортов с разметкой фиба 3х3, профессиональное оборудование и разметка, которая позволяет играть не только 3х3, но и 5х5 - все это вам в подарок на целое лето.
В день открытия площадки пройдет специальная зарядка от олимпийских чемпионов, спортивный лагерь для детей, матч между футболистами МФК «Оргхим» и ребятами из спортивных школ, соревнования по разным видам спорта.
До конца сентября рядом со стадионом будут работать:
- 11 площадок для стритбола;
- 2 поля для мини-футбола;
- 4 площадки для бадминтона;
- теннисный корт;
- покрытие для занятий йогой;
- площадка для просмотра кино под открытым небом;
- скейт-парк;
- прокат спортивного инвентаря;
- фуд-корты.
Площадка открыта для всех желающих с 9.00 до 23.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 00.00 в выходные и праздничные дни.
Фото: архив пресс-служб
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