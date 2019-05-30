Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» откроется у стадиона «Нижний Новгород»

С 1 июня у стадиона «Нижний Новгород» начинает работу масштабная спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт», которая разместится на территории более двадцати тысяч квадратных метров. Непосредственное участие в ее организации принимает Федерация баскетбола Нижегородской области, сообщается на сайте БК «НН» .

Рядом со спортивной ареной появятся места под самые разные виды активного отдыха. В частности, 11 кортов с разметкой фиба 3х3, профессиональное оборудование и разметка, которая позволяет играть не только 3х3, но и 5х5 - все это вам в подарок на целое лето.

В день открытия площадки пройдет специальная зарядка от олимпийских чемпионов, спортивный лагерь для детей, матч между футболистами МФК «Оргхим» и ребятами из спортивных школ, соревнования по разным видам спорта.

До конца сентября рядом со стадионом будут работать:

11 площадок для стритбола;

2 поля для мини-футбола;

4 площадки для бадминтона;

теннисный корт;

покрытие для занятий йогой;

площадка для просмотра кино под открытым небом;

скейт-парк;

прокат спортивного инвентаря;

фуд-корты.

Площадка открыта для всех желающих с 9.00 до 23.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 00.00 в выходные и праздничные дни.

Фото: архив пресс-служб