Максим Киселев назначен президентом нижегородской федерации ММА

21 февраля Максим Киселев назначен президентом федерации ММА России в Нижегородской области. «НН.Собака.ru» узнала у спортсмена о развитии смешанных единоборств в регионе, ключевых идеях и решении стать главой федерации.

Первая приоритетная задача – поднять ММА в регионе на новый уровень. Для этого первоначальной целью является создание нижегородской сборной по смешанным единоборствам. Сейчас ее нет.

Существует много различные клубов – они находятся сами по себе и выживают, как могут. Моя задача – объединить эти клубы и сформировать состав нижегородской федерации из одаренных ребят и, соответственно, выступать в других городах и прославлять Нижегородскую область.

Все есть – база, финансирование. Осталось найти яркие лица

Я долго сомневался и не хотел становиться президентом федерации. Был то старшим тренером, то вице-президентом. Но в одно время понял, что, видимо, с этой задачей кроме меня никто не справится, и мою кандидатуру утвердили.

В принципе, все есть – база, финансирование. Осталось найти яркие лица. Для этого мы проводим ряд соревнований, в том числе коммерческих, привлекаем спонсоров, тренерский состав.

Фото: архив пресс-служб