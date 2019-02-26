БК «НН» сыграет с «Зенитом» 1 марта

В расписании домашних игр баскетбольного клуба «Нижний Новгород» произошли перестановки. Как сообщается на сайте БК «НН», матч с петербуржским «Зенитом» перенесен со 2 марта на 1 марта.

С соседями по турнирной таблице (БК «НН» занимает 7 место, «Зенит» – 6-е) нижегородская команда встречалась в середине января и потерпела тогда довольно болезненное поражение – встреча завершилась со счетом 103:78.

Сейчас «Нижний Новгород» готовится к реваншу с набравшим ход «Зенитом», а учитывая, что петербуржцы уже играли на паркете ФОКа «Мещерский», и в том числе неудачно, то матч обещает быть крайне интересным.