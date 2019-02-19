Гимнастка Дина Аверина победила в двух дисциплинах на этапе Гран-при

Дина Аверина завоевала два золота в двух дисциплинах на этапе Гран-при по художественной гимнастике. Соревнования проходили накануне в Москве, сообщает ТАСС.

В упражнениях с обручем Дина Аверина показала результат 21,800 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (21,450), третье место досталось японке Кахо Минагаве (19,400). Также Дина Аверина первенствовала в упражнениях с мячом, набрав 21,000 балла.

Гимнастки Дина и Арина Аверины родом из Заволжья Нижегородской области. Спортсменки являются многократными чемпионками Европы и мира, за что стали победителями премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». О безумном ритме спортивной карьеры, стереотипах о близняшках и отношении к известности девушки рассказали в интервью «НН.Собака.ru».

Фото: Филипп Макаров