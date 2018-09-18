На чемпионате мира по художественной гимнастике наши спортсменки взяли все золото

В составе сборной России на чемпионате мира выступали сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова.

По итогам первой половины квалификационных соревнований россиянки получили максимальное представительство в финалах.

Дина Аверина показала лучший результат в многоборье, и стала двукратной абсолютной чемпионкой мира: её выступление было почти безупречно. Бронзу в этом виде взяла Александра Солдатова.

К сожалению, для сестры Дины, Арины Авериной, чемпионат сложился не так удачно: в квалификации упражнения с лентой ее подвел завязавшийся узел, а затем бракованный запасной предмет, предоставленный организаторами. Однако она поддерживала сестру во время всех выступлений, и, как утверждает Дина, своим золотом она во многом обязана Арине.

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Фото: Архив пресс-служб